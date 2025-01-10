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Свентек поделилась ожиданиями от старта Australian Open-2025
Одна из фавориток
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от старта Australian Open-2025.
"Конечно, я счастлива, что я здесь, потому что я соскучилась по Австралии. Я отлично провела время в Сиднее. Надеюсь, я смогу повторить эту приятную атмосферу здесь. Я уже сыграла несколько увлекательных матчей, которые иногда были слишком длинными (улыбается). На United Cup вы точно знаете, что сыграете как минимум два одиночных матча. Это очень важно. Я тоже чувствую, что у меня были трудные моменты, были легкие моменты и были моменты, когда мне нужно было выстоять. Я думаю, что это отличная подготовка перед первым "мейджором".
Наверняка вы знаете, что на турнирах Grand Slam каждый борется до конца. Тебе тоже нужно бороться. Поскольку я уже делала это на прошлой неделе, думаю, будет легче повторить это в самые трудные моменты. Я думаю, что качество моей игры тоже было очень хорошим. Это также придало мне уверенности" – сказала Свентек.
Напомним, ранее стало известно, когда
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