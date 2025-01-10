Чемпионка US Open отказалась использовать антисептик из-за риска случайного допинга

Чемпионка US Open — 2021 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану отказалась использовать антисептик на Australian Open — 2025 из-за страха нарушить антидопинговые правила. Об этом пишет The Telegraph.

По данным источника, Радукану покусали муравьи, из-за чего у неё опухли руки и лодыжка. Спортсменка не захотела пользоваться антисептическими средствами, чтобы исключить риск случайного заражения каким-либо запрещённым веществом и возможность сдать положительный допинг-тест.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Эмма Радукану сыграет с теннисисткой без флага Екатериной Александровой.