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Кори Гауфф поделилась настроем накануне Australian Open
Просто расслабиться и успокоиться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, с каким настроем подходит к Australian Open — 2025.
"Думаю, просто расслабиться и успокоиться. Для меня это как знать, что играю хорошо, но нельзя играть хорошо всё время. Знаю, что на этом турнире будет несколько сложных моментов. Надеюсь, справлюсь с ними. Но нужно просто войти в игру, не испытывая никакого давления, просто стараться оставаться в моменте и наслаждаться им как можно больше. Именно так я и поступала последние несколько турниров. Результаты, очевидно, были хорошими благодаря этому. Просто пытаюсь научиться делать это даже тогда, когда результаты не так хороши", — сказала Гауфф на пресс-конференции.
В первом круге Australian Open Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Софьей Кенин.
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