  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Апелляция ВАДА по делу Синнера будет рассмотрена в закрытом режиме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Апелляция ВАДА по делу Синнера будет рассмотрена в закрытом режиме

Теннис

А что такое?

Апелляция ВАДА по делу Синнера будет рассмотрена в закрытом режиме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Слушания по апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) касаемо возможной дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера пройдут 16 и 17 апреля в штаб-квартире CAS в Лозанне в закрытом режиме. Об этом пишет пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

Новый сезон Синнер начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он является действующим чемпионом турнира.

По теме
yellow-arrow
Кори Гауфф поделилась настроем накануне Australian Open
yellow-arrow
Чемпионка US Open отказалась использовать антисептик из-за риска случайного допинга
yellow-arrow
Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости