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Апелляция ВАДА по делу Синнера будет рассмотрена в закрытом режиме
А что такое?
Getty Images/Global Images Ukraine
Слушания по апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) касаемо возможной дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера пройдут 16 и 17 апреля в штаб-квартире CAS в Лозанне в закрытом режиме. Об этом пишет пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.
Новый сезон Синнер начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он является действующим чемпионом турнира.
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