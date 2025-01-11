  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис – чемпион турнира АТР250 в Окленде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис – чемпион турнира АТР250 в Окленде

Теннис

Великолепный матч от Гаэля

Монфис – чемпион турнира АТР250 в Окленде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) победил на турнире серии АТР250 в Окленде (Новая Зеландия). В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел представителя Бельгии Зизу Бергса (АТР №66).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу Гаэля, в активе которого 4 подачи на вылет, 2 из 5 реализованных брейков, 6 из 6 отыгранных брейков.

Этот финал стал 35-м в карьере Гаэля, француз завоевал свой 13-й титул на уровне АТР.

За свое выступление Монфис заработал 103,5 тысяч долларов призовых и 250 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он поднимется на 41-е место.

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк: У меня действительно был надрыв
yellow-arrow
Апелляция ВАДА по делу Синнера будет рассмотрена в закрытом режиме
yellow-arrow
Кори Гауфф поделилась настроем накануне Australian Open
Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости