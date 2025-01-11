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Монфис – чемпион турнира АТР250 в Окленде
Великолепный матч от Гаэля
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) победил на турнире серии АТР250 в Окленде (Новая Зеландия). В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел представителя Бельгии Зизу Бергса (АТР №66).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу Гаэля, в активе которого 4 подачи на вылет, 2 из 5 реализованных брейков, 6 из 6 отыгранных брейков.
Этот финал стал 35-м в карьере Гаэля, француз завоевал свой 13-й титул на уровне АТР.
За свое выступление Монфис заработал 103,5 тысяч долларов призовых и 250 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он поднимется на 41-е место.
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