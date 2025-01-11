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Украина объявила состав на матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Туниса
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация тенниса Украины назвала состав национальной сборной на матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Туниса.
Наш коллектив будут представлять:
Александр Овчаренко (АТР №308)
Виталий Сачко (АТР №413)
Алексей Крутых (АТР №540)
Вячеслав Белинский (АТР №541)
Владислав Орлов (АТР №612)
Напомним, что матч Украина-Тунис пройдет 31 января и 1 февраля на территории соперника, покрытие – открытый хард.
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