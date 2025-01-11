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Стало известно, кто из украинок выступит в парном разряде Australian Open-2025
Удачи нашим девушкам
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в эту ночь в Мельбурне (Австралия) стартует традиционный розыгрыш Australian Open-2025. Четыре представительницы нашего государства будут выступать в перном разряде и постараются выиграть главный титул турнира.
Вашему вниманию первые матчи с участием украинок:
Людмила Киченок/Чжань Хаоцин – Ольга Данилович/Анастасия Потапова
Надежда Киченок/Лейла Фернандес - Талия Гибсон/Майя Джоинт
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе - Дестани Аява/Мэддисон Инглис
Ангелина Калинина/Лучия Брондзеттти - Магда Линетт/Джулиана Олмос
Напомним, ранее Украина
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