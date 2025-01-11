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Стало известно, кто из украинок выступит в парном разряде Australian Open-2025

Теннис
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Удачи нашим девушкам

Стало известно, кто из украинок выступит в парном разряде Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в эту ночь в Мельбурне (Австралия) стартует традиционный розыгрыш Australian Open-2025. Четыре представительницы нашего государства будут выступать в перном разряде и постараются выиграть главный титул турнира.

Вашему вниманию первые матчи с участием украинок:

Людмила Киченок/Чжань Хаоцин – Ольга Данилович/Анастасия Потапова

Надежда Киченок/Лейла Фернандес - Талия Гибсон/Майя Джоинт

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе - Дестани Аява/Мэддисон Инглис

Ангелина Калинина/Лучия Брондзеттти - Магда Линетт/Джулиана Олмос

Напомним, ранее Украина объявила состав на матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Туниса.

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