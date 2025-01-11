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Седьмая ракетка мира проиграла в финале турнира в Аделаиде
Американский финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №20) победила в финале турнира серии WTA500 в Аделаиде (Австралия). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела свою соотечественницу, седьмую ракетку планеты Джессику Пегулу.
Счет встречи 2-1 (6-3; 4-6; 6-1) в пользу Киз, в активе которой 10 подач на вылет, 6 из 13 реализованных брейков и 3 из 6 отыгранных брейков.
Этот титул стал девятым на уровне WTA в карьере Мэдисон, в понедельник, 13 января, она поднимется на 14 позицию мирового рейтинга.
Напомним, что ранее
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