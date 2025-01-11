Монфис: Я чувствую, что должен продолжать играть

Французский теннисист Гаэль Монфис (WTA №52) прокомментировал победу в финальном поединке турнира серии АТР250 в Окленде.

"На этой неделе я показал свою стойкость. Я очень благодарен за всю поддержку, которую ощутил на этой неделе. Это благословение и честь для меня стоять здесь как чемпион турнира. Я хорошо знаю Зизу. Это была отличная неделя для тебя и мне очень жаль из-за этого первого финала (смеется). Нет, я действительно знаю, что это тяжело. Но я думаю, что в этом году это не будет твой единственный финал. Я знаю, какой путь ты проделал, как упорно ты сейчас работаешь, как ты веришь в себя. Продолжай в том же духе.

Безусловно, бывают взлеты и падения, но каждый день мне удавалось играть лучше и лучше, показывать стабильный теннис. Я продолжал верить, что могу показать качественный уровень. Так что я очень счастлив. Но это нелегко. Меня поддерживает отличная семья, команда и друзья. И как-то так получилось, что никто не хочет, чтобы я останавливался (смеется). Не то, чтобы я сам хотел остановиться, но однажды, конечно, буду вынужден. Я все еще верю, что могу показать хороший теннис. Я еще не списал себя со счетов. Некоторые моменты бывают очень трудными, скажу откровенно. Нелегко покидать нашу дочь в Европе. Но я все еще занимаюсь тем, что я люблю. Как я сказал, моя семья поддерживает меня в этом. И посмотрите – какая замечательная неделя! Так что я чувствую, что должен продолжать играть" – сказал Гаэль.