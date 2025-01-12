Стародубцева покидает Australian Open-2025 после первого круга соревнований, Костюк сыграет матч завтра

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №100) проиграла в первом матче на турнире серии Grand Slam – открытом чемпионате Австралии. В стартовом поединке наша спортсменка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес (WTA №31).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-4) . В активе Юлии 5 подач на вылет, 15 виннеров, 3 из 11 реализованных брейков, 30 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Фернандес сыграет против победительницы дуэта Букса/Паке.

Еще одна украинка Марта Костюк (WTA №18), которая свой первый матч должна сыграть сегодня, 12 января начнет выступления на Australian Open-2025 завтра. Причина переноса матча – дождь, заставляющий организаторов смещать график поединков под открытым небом.