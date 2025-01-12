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Australian Open-2025. Расписание матчей с участием украинок в понедельник, 13 января
Болеем за девушек
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Завтра, 13 января, стартует второй день розыгрыша Открытого чемпионата Австралии 2025 года. Три представительницы Украины выйдут на корты Мельбурна, чтобы сражаться за второй круг Grand Slam.
Первой в бой вступит Элина Свитолина (WTA №29), которая на корте номер 7 сыграет против румынки Сораны Кирсти (WTA №72). Матч пройдет вторым запуском дневной сессии, то есть начнется не раньше 03:30 по Киеву.
Далее Марта Костюк (WTA №18) начнет встречу против Нао Хибино (WTA №143). Этот поединок стартует третьим запуском дневной сессии, то есть начнется не раньше 05:30 по Киеву.
Последний завтра сыграет на турнире Дарья Снигур (WTA №139). Ее матч стартует вторым запуском вечерней сессии, то есть начнется не раньше 12:00 по Киеву. Соперницей нашей спортсменки станет американка Даниэль Коллинс (WTA №11).
Напомним, что ранее Стародубцева
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