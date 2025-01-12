Australian Open-2025. Расписание матчей с участием украинок в понедельник, 13 января

Завтра, 13 января, стартует второй день розыгрыша Открытого чемпионата Австралии 2025 года. Три представительницы Украины выйдут на корты Мельбурна, чтобы сражаться за второй круг Grand Slam.

Первой в бой вступит Элина Свитолина (WTA №29), которая на корте номер 7 сыграет против румынки Сораны Кирсти (WTA №72). Матч пройдет вторым запуском дневной сессии, то есть начнется не раньше 03:30 по Киеву.

Далее Марта Костюк (WTA №18) начнет встречу против Нао Хибино (WTA №143). Этот поединок стартует третьим запуском дневной сессии, то есть начнется не раньше 05:30 по Киеву.

Последний завтра сыграет на турнире Дарья Снигур (WTA №139). Ее матч стартует вторым запуском вечерней сессии, то есть начнется не раньше 12:00 по Киеву. Соперницей нашей спортсменки станет американка Даниэль Коллинс (WTA №11).