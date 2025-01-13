Свитолина побеждает в первом круге Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) с тяжелой победы начала розыгрыш Australian Open-2025. В первом матче на турнире она одолела представительницу Румынии Сорану Кирстю (WTA №72).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Элины, в активе которой 2 подачи на вылет, 22 винера, 3 из 12 реализованных брейков, 4 двойные ошибки.

Этот поединок стал четвёртым очным для обеих теннисисток, пока Свитолина разгромно побеждает свою соперницу 4-0. Украинка сыграла свой первый официальный матч с US Open-2024. В прошлом году Элина перенесла операцию на ноге.

Следующей соперницей Свитолиной станет американка Кэролайн Доулгайд (WTA №82).