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Свитолина побеждает в первом круге Australian Open-2025
Трудный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) с тяжелой победы начала розыгрыш Australian Open-2025. В первом матче на турнире она одолела представительницу Румынии Сорану Кирстю (WTA №72).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Элины, в активе которой 2 подачи на вылет, 22 винера, 3 из 12 реализованных брейков, 4 двойные ошибки.
Этот поединок стал четвёртым очным для обеих теннисисток, пока Свитолина разгромно побеждает свою соперницу 4-0. Украинка сыграла свой первый официальный матч с US Open-2024. В прошлом году Элина перенесла операцию на ноге.
Следующей соперницей Свитолиной станет американка Кэролайн Доулгайд (WTA №82).
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