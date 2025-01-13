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Синнер с тяжелой победы начал защиту титула на Australian Open-2025
Со скрипом, но прошел
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, победил в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии-2025. В стартовом поединке он одолел представителя Чили Николаса Хари (АТР №34).
Счет матча 3-0 (7-6; 7-6; 6-1) в пользу Синнера, в активе которого 7 подач на вылет, 24 виннера (а у его соперника 40), 12 невынужденных ошибок (а у его соперника – 50) и 2 из 5 реализованных брейки.
Следующий соперник Янника определится в противостоянии Тристан Скулкейт – Таро Даниэль. Эта победа стала для итальянца уже 15-й, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.
Напомним, что ранее Свитолина
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