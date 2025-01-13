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Синнер с тяжелой победы начал защиту титула на Australian Open-2025

Теннис

Со скрипом, но прошел

Синнер с тяжелой победы начал защиту титула на Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, победил в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии-2025. В стартовом поединке он одолел представителя Чили Николаса Хари (АТР №34).

Счет матча 3-0 (7-6; 7-6; 6-1) в пользу Синнера, в активе которого 7 подач на вылет, 24 виннера (а у его соперника 40), 12 невынужденных ошибок (а у его соперника – 50) и 2 из 5 реализованных брейки.

Следующий соперник Янника определится в противостоянии Тристан Скулкейт – Таро Даниэль. Эта победа стала для итальянца уже 15-й, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.

Напомним, что ранее Свитолина вышла во второй круг АО-2025.

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