Костюк с победы стартовала на Australian Open-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) с победы стартовала на Australian Open-2025. В первом матче на турнире она одолела представительницу Японии Нао Хибино (WTA №141).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-1) в пользу Марты, в активе которой 4 подачи на вылет, 29 виннеров, 5 из 5 реализованных брейков, 10 двойных ошибок. Соперница украинки имела проблемы с голеностопом на протяжении всего матча.

Украинка прервала серию из трех поражений подряд и выиграла свой первый матч в новом сезоне. Следующей соперницей Костюк станет представительница Германии Юле Нимайер (WTA №93).