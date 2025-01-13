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Костюк с победы стартовала на Australian Open-2025

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Двуякое впечатление

Костюк с победы стартовала на Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) с победы стартовала на Australian Open-2025. В первом матче на турнире она одолела представительницу Японии Нао Хибино (WTA №141).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-1) в пользу Марты, в активе которой 4 подачи на вылет, 29 виннеров, 5 из 5 реализованных брейков, 10 двойных ошибок. Соперница украинки имела проблемы с голеностопом на протяжении всего матча.

Украинка прервала серию из трех поражений подряд и выиграла свой первый матч в новом сезоне. Следующей соперницей Костюк станет представительница Германии Юле Нимайер (WTA №93).

Напомним, что ранее Свитолина вышла во второй круг АО-2025.

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