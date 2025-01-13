Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк с победы стартовала на Australian Open-2025
Двуякое впечатление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) с победы стартовала на Australian Open-2025. В первом матче на турнире она одолела представительницу Японии Нао Хибино (WTA №141).
Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-1) в пользу Марты, в активе которой 4 подачи на вылет, 29 виннеров, 5 из 5 реализованных брейков, 10 двойных ошибок. Соперница украинки имела проблемы с голеностопом на протяжении всего матча.
Украинка прервала серию из трех поражений подряд и выиграла свой первый матч в новом сезоне. Следующей соперницей Костюк станет представительница Германии Юле Нимайер (WTA №93).
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- В сети показали, как сейчас выглядит первый стадион Шахтера
- Реванш за прошлогоднее поражение 1:4 в финале Суперкубка Испании. Реал Мадрид – Барселона 2:5. Обзор матча
- Раньери объяснил, почему именно Довбик бил пенальти, когда команда проигрывала
- Монфис 35-й раз в карьере вышел в финал турнира АТР
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО