Свитолина прокомментировала выход во второй круг Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) прокомментировала выход во второй круг Australian Open-2025.

– Элина, это был ваш первый официальный матч после операции на ноге, которая прошла всего несколько месяцев назад. Были ли волнения или опасения перед игрой по поводу физического состояния?

– Немного нервничала, но когда вышла на корт, то отбросила все мысли о травме, о том, что может или не может произойти. Было очень важно для меня сосредоточиться на своей игре, что мне нужно делать на корте, на своем плане на матч. Даже когда во втором сете был момент, когда начали подкрадываться какие-то мысли, я пыталась просто сосредоточиться на своей игре. И мне удалось сделать наконец-то этот брейк на 4-4 в очень затяжном гейме. Поэтому я очень рада, что смогла играть стабильно и держать этот баланс.

– Оцените свой первый матч в сезоне. Мы видели, что был достаточно высокий темп, много продолжительных ударов обменов. По ощущениям с нашей стороны, матч был достаточно уверенным, а каковы ваши впечатления от поединка?

– Да, как я уже сказала, я играла достаточно ровно сегодня. Я не выступала с сентября, потому очень рада, что мне удалось найти хорошую игру. Я тренировалась сейчас очень хорошо. Выставочный матч как-то не удался, но это нормально. Когда играешь с теннисисткой из ТОП-5, они не дают тебе время войти в игру. Но это меня так встряхнуло, показало, что нужно добавить. И я очень рада, что сегодня отыграла на классном уровне, на уровне которого было достаточно для победы сегодня.

– Во втором круге вы сыграете против Кэролайн Доулгайд. Вы раньше не встречались на корте. Что-нибудь знаете о ее теннисе?

– Да, я никогда с ней не играла, никогда не тренировалась, но видела несколько раз, как она играет. То есть у меня уже небольшое понимание, а дальше буду общаться с тренером. Сейчас есть два дня, чтобы восстановиться физически, и также потренироваться. Главное для меня настроить все свои удары, подачу. Она имеет очень сильную подачу, потому тоже на приеме нужно будет работать эффективно. Поэтому будем составлять план на матч и будем тренироваться по нему.

– Последние годы у украинцев была большая поддержка на трибунах Australian Open от нашей диаспоры. Как поддержка в этом году?

– Да, я уже сегодня видела много флагов, много украинцев на трибунах. Я очень рада, что они смогли прийти и поддержать, очень классно, что они есть. В прошлом году я встречалась с нашим сообществом, это была очень теплая встреча. Всегда, когда я приезжаю в Мельбурн, мне очень приятно, что так далеко от дома можно увидеть столько украинских флагов. Надеюсь, что еще больше людей сможет приходить и смотреть.