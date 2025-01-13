Джокович с тяжелой победы стартует на Australian Open-2025

Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович победил в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии-2025. В стартовом поединке он одолел представителя США, обладателя wild card Нишеша Басавереди (АТР №107).

Счет матча 3-1 (4-6; 6-3; 6-4; 6-2) в пользу Новака, в активе которого 23 подачи на вылет, 51 виннер (а у его соперника 32), 41 невынужденная ошибка (а у его соперника – 42) и 4 из 11 реализованных брейки.

Следующим соперником Джоковича станет представитель Португалии Жайме Фария (АТР №125).