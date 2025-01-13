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Снигур проигрывает Коллинс в первом круге Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Была борьба

Снигур проигрывает Коллинс в первом круге Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) проиграла на старте Australian Open-2025. В первом матче на турнире она уступила представительные США Даниэль Коллинс (WTA №11).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу американки. В активе Дарьи 0 подач на вылет, 24 виннера, 3 из 8 реализованных брейков, 6 двойных ошибок. В первом сете борьба между теннисистками была достаточно равной и украинка очень достойно выглядела на фоне своей соперницы. Однако вторая партия болельщикам интригу не подарила.

Следующей соперницей Коллинс станет победительница встречи Миннен/Аява.

Напомним, что ранее Свитолина вышла во второй круг АО-2025.

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