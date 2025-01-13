Синнер – о старте на Australian Open-2025: Это был тяжелый поединок, он действительно очень хорошо играл

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал свой стартовый поединок на Australian Open-2025.

– Янник, как вы оцениваете сегодняшний матч, учитывая, что это ваше первое выступление в этом сезоне?

– Это был тяжелый поединок, как вы видели. Особенно первые пара сетов – они могли завершиться в пользу кого угодно. Но я очень доволен тем, как справился с этими ситуациями. Конечно, рад победить в первом матче сезона, а дальше увидим, что ждет в следующем раунде.

– Как вы чувствовали себя в роли действующего чемпиона, когда выходили на корт? Отличались ли эмоции от первого раунда в прошлом году?

– Да, была небольшая разница. Но, как я всегда говорю, здесь каждый матч трудно выиграть. Очень приятно вернуться сюда. Это особое место для меня. Здесь произошло много важных событий, прекрасных моментов как на корте, так и вне его. Это отличное место для тенниса. Было немного другое давление, но я получил удовольствие.

– В первых двух сетах вы чувствовали себя скованно, или это Николас играл хорошо?

– Нет, он действительно очень хорошо играл, если честно. Особенно его подача была невероятной в важные моменты. Также он глубоко принимал и делал это хорошо, действовал агрессивно. Я мог и проиграть первые два сета. Но мне удалось справиться с этими ситуациями, особенно на тай-брейках. У меня была возможность в первом сете на счете 6-5, но я ошибся на приеме второй подачи. Такое бывает. Сет может быть проигран очень быстро, особенно в таких условиях. Но в общем-то все было нормально – сказал Синнер.