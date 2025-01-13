Костюк – о войне в Украине: Я спрашиваю себя, почему россияне есть в теннисе

Украинка Марта Костюк (WTA №18) рассказала, что выступает категорически против пребывания россиянок в теннисном туре.

– У меня есть вопрос об Украине. Подходит к концу третий год войны. На турнире ситуация сейчас несколько иная, чем два года назад, похоже, что мы об этом немного забываем, даже уже в прошлом году было на это похоже. Что вы по этому поводу ощущаете? И еще один вопрос, связанный с этим тоже, будут ли украинские игроки отказываться жать руки российским и белорусским игрокам на этом турнире и в этом сезоне? И почему?

– Что ж, я могу точно сказать, что пока война продолжается, ни в коем случае мы не пожмем им руки. Я не могу сказать о том, что будет происходить после нее. Лично я не жала бы им руки до конца моей карьеры. Но я не знаю... Это мое мнение на этот счет.

По-моему, ничего не изменилось особенно. Потому что я смотрю на другие виды спорта, на легкую атлетику, например этих спортсменов там нет. Поэтому я спрашиваю себя, почему они в теннисе? В чем такая разница? Почему они настолько привилегированы, что есть здесь и соперничают. Поэтому я могу сказать за себя, что точно не забыла ни о войне, ни о других вещах. Я не забываю об этом, потому что вся моя семья в Украине. И когда эти обстрелы ракетами и дронами, то я знаю о том, что моя семья там, что они в опасности почти каждую ночь. И когда я сама была в Украине несколько месяцев назад, то просыпалась ночью от взрывов.