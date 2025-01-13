Марта Костюк: Когда я была в Украине, то просыпалась посреди ночи от взрывов

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о войне в Украине после победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

"Я была в Киеве, я была дома. Я думаю, что до сих пор есть недостаточное понимание того, что на самом деле эти страны (россия и беларусь - прим) совершают. Знаете, люди они реально не осознают всего этого полностью. И это очень обидно, потому что все это происходит близко к странам Европы, значительно ближе, чем все думают. Так что я не знаю, как дальше все будет разворачиваться сейчас, с новым президентом (США), и со всем. Никто не знает, что произойдет.

Но моя позиция неизменна (относительно рукопожатий - прим). Спасибо вам за ваш вопрос, потому что я думаю, что об этом надо снова напоминать. Потому что, я думаю, эти люди они сейчас здесь чувствуют себя очень комфортно. И я не думаю, что так должно быть, когда у меня дома происходит нечто подобное" - сказала Марта.