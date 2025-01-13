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Бывшая первая ракетка мира вышла во второй круг Australian Open - 2025

Теннис

Неплохой старт

Бывшая первая ракетка мира вышла во второй круг Australian Open - 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она обыграла 67-ю ракетку мира француженку Каролин Гарсию.

Australian Open (ж). 1-й круг

Наоми Осака — Каролин Гарсия 6:3, 3:6, 6:3

Матч продолжался 1 час 47 минут. Осака выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гарсии семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Осака встретится с 20-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.

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