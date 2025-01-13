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Кирьос: Моя карьера ещё не завершена
Теннисист рассказал о своих планах
Фото: Getty Images
Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос после слов о том, что больше не планирует играть в одиночном разряде Australian Open, рассказал о своих дальнейших планах.
"Моя карьера ещё не завершена, но я уже прошёл большой путь. Уимблдон – моя главная цель, надеюсь, что моё тело будет в порядке и я смогу порадовать зрителей на нём. Буду продолжать стараться получать удовольствие и быть настоящим. Хочу наслаждаться игрой, у меня уже было много успехов, больше, чем у многих спортсменов", — сказал Кирьос на пресс-конференции после поражения от британца Джейкоба Фирнли (6:7 (6:3), 3:6, 6:7 (2:7)) в первом круге AO-2025.
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