Ник Кирьос: Пытался устроить шоу каждый раз, когда выходил на корт

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос тепло высказался о публике на Australian Open – 2025, где он проиграл в первом же круге британцу Джейкобу Фирнли.

"Да, это было безумие. Я знаю, что в начале моей карьеры у меня были отношения любви и ненависти с публикой здесь, я помню, как меня освистали за пределами корта после проигрыша в пяти сетах. Я отдал всё, проиграл в пяти сетах и помню, как меня освистали за это.

Для них видеть, как я всё равно борюсь и отдаю эту энергию, что-то да значило, потому что я чувствую, что отдал свою жизнь теннису, и пытался устроить шоу каждый раз, когда выходил на корт. Знаю, что не сделал этого сегодня вечером, но у меня всё равно останутся особенные воспоминания об этом дне, о которых я не забуду.

На самом деле, они отмечали меня в соцсетях перед игрой, например: "Мы ждём тебя четыре или пять часов подряд". Это было большим стимулом для меня сегодня вечером не бросать полотенце, не сниматься после первого сета. Я знал, что состояние моего пресса не улучшится, это было ясно. Мне очень понравилось, как публика подбодрила меня. Я хотел дать им два с половиной часа тенниса вместо отступления", — сказал Кирьос на пресс-конференции.