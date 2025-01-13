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Муж Свитолиной назвал лучший матч в своей карьере
И он был с легендой тенниса
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист 41-я ракетка мира Гаэль Монфис назвал лучший матч в своём исполнении за все время карьеры. Им стал финал "Мастерса" в Монако с Рафаэлем Надалем (поражение Монфиса).
"Первые два сета против Рафы в Монако — это лучший теннис в моей жизни. Честно говоря, я думаю, что никогда в своей жизни не играл так хорошо на корте, по крайней мере в первых двух сетах", — сказал Монфис в интервью Eurosport.fr.
Монфис также рассказал о самом странном матче за свою карьеру.
"Есть один матч, который приходит в голову. Это меня забавляет. Я играл с Жилем (Жиль Симон) в Мадриде, в 2017 году. Я выигрывал первый сет 6:0, уступил 0:6, а в третьем он победил 7:6. Это хорошее определение странного матча", — добавил он.
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