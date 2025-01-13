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Стародубцева: Я чувствую, что я одна из тех, на кого эта война повлияла больше всего
Украинская теннисистка высказалась о происходящем в Украине
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева высказалась о вторжении России в Украину:
"Это расстраивает, но я не знаю, что мы можем с этим поделать: это как будто уже старая новость. Я ненавижу эту часть, но люди забывают, и у вас есть другие вещи, война идет на заднем плане.
Я чувствую, что я одна из тех, на кого эта война повлияла больше всего, потому что моя семья находится в той части Украины (Каховка).
Я бы хотела вернуться в Украину. Но я не вижу смысла ехать в Украину, если не смогу попасть в свой родной город".
Напомним, что Юлия потерпела поражение в стартовом матче Australian Open 2025 от Лейлы Фернандес.
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