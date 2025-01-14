Ястремская с уверенной победы стартует на Australian Open-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) с уверенной победы стартовала на Australian Open-2025. В первом матче на турнире она одолела представительницу Египта Маяр Шериф (WTA №65).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Даяны, в активе которой 5 подач на вылет, 22 виннера, 3 из 7 реализованных брейков, 2 двойные ошибки.

Украинская теннисистка четвертый раз за всю историю участия на АО стартует с победы в первом круге. Следующей соперницей Даяны станет представительница Черногории Данка Ковиныч (WTA №1289).