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Ястремская с уверенной победы стартует на Australian Open-2025
Очень хорошая игра от Даяны
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) с уверенной победы стартовала на Australian Open-2025. В первом матче на турнире она одолела представительницу Египта Маяр Шериф (WTA №65).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Даяны, в активе которой 5 подач на вылет, 22 виннера, 3 из 7 реализованных брейков, 2 двойные ошибки.
Украинская теннисистка четвертый раз за всю историю участия на АО стартует с победы в первом круге. Следующей соперницей Даяны станет представительница Черногории Данка Ковиныч (WTA №1289).
Напомним, что ранее Костюк
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