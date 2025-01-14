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Людмила Киченок победила в первом круге парного разряда Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Трудное начало

Людмила Киченок победила в первом круге парного разряда Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы начала выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025. В первом круге парного разряда наша спортсменка в дуэте с представительницей Тайбэя Чжан Хаоцинь одолели Ольгу Данилович и Анастасию Потапову.

Счет матча 2-1 (5-7; 6-4; 6-4) в пользу участниц второго круга. В активе Киченок и Хаоцинь 29 виннеров, 7 из 13 реализованных брейков и 3 из 9 отыгранных брейков. В пассиве – 31 невынужденная и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований украинка и китаянка сыграют против победительниц матча Гезер Уотсон/Линда Носкова - Диан Парри/Гарриет Дарт.

Киченок и Хаоцинь проводят первый совместный сезон в качестве пары.

Напомним, что ранее Ястремская уверенно начала выступление на Australian Open-2025.

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