  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надежда Киченок уверенно стартует в парном разряде Australian Open-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда Киченок уверенно стартует в парном разряде Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Великолепный матч

Надежда Киченок уверенно стартует в парном разряде Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы начала выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025. В первом круге парного разряда наша спортсменка в дуэте с представительницей Канады Лейлой Фернандес одолели местных Талию Гибсон и Маю Джойнт.

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу участниц второго круга. В активе Киченок и Фернандес 23 виннера, 5 из 6 реализованных брейки и 4 из 6 отыгранных брейки. В пассиве – 11 невынужденных и 5 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований украинка и канадка сыграют против победительниц матча Кристиан/Розателло – Букса/Сизикова.

Киченок и Фернандес проводят первый совместный сезон в качестве пары.

Напомним, ранее Ястремская уверенно начала выступление на Australian Open-2025.

По теме
yellow-arrow
Калинина проигрывает Жабер на старте Australian Open-2025
yellow-arrow
Людмила Киченок победила в первом круге парного разряда Australian Open-2025
yellow-arrow
Ястремская с уверенной победы стартует на Australian Open-2025
Надежда Киченок Australian Open-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости