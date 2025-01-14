Надежда Киченок уверенно стартует в парном разряде Australian Open-2025

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы начала выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025. В первом круге парного разряда наша спортсменка в дуэте с представительницей Канады Лейлой Фернандес одолели местных Талию Гибсон и Маю Джойнт.

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу участниц второго круга. В активе Киченок и Фернандес 23 виннера, 5 из 6 реализованных брейки и 4 из 6 отыгранных брейки. В пассиве – 11 невынужденных и 5 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований украинка и канадка сыграют против победительниц матча Кристиан/Розателло – Букса/Сизикова.

Киченок и Фернандес проводят первый совместный сезон в качестве пары.