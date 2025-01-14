Калинина проигрывает Жабер на старте Australian Open-2025

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №48) проиграла на старте Australian Open-2025. В первом матче на турнире она уступила представительнице Туниса Онс Жабер (WTA №39).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Онс, в активе которой 5 подач на вылет, 33 виннера, 6 из 8 реализованных брейков, 3 двойные ошибки.

Следующей соперницей Жабер станет победительница матча Оссорио Серано/Саккари. Калинина стала третьей украинкой, покинувшей Открытый чемпионат Австралии. Ранее борьбу прекратили Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.