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Радукану заявила, что ей не нравится распорядок дня на Australian Open-2025
Приходится очень рано просыпаться
Фото: NU.nl
61-я ракетка мира из Великобритании Эмма Радукану рассказала, что ей не нравится раннее расписание, по которому приходится жить в Мельбурне во время Открытого чемпионата Австралии-2025.
"Мне это не нравится, особенно потому, что приходится вставать очень рано. Мне трудно есть, как только я открываю глаза. На самом деле утром я была довольно лёгкой. Перед тренировкой съела несколько ягод и выпила кофе, а после тост с мёдом и бананом. Чистая углеводная нагрузка. Я не смогла бы переварить немного риса и лосося. Но после тренировки я обязательно съем лосось", — сказала Радукану на пресс-конференции.
Ранее Радукану в матче первого круга Australian Open-2025 победила россиянку Екатерину Александрову: 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).
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