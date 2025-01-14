Australian Open-2025. Расписание матчей второго круга с участием украинок

15 и 16 января состоятся матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

Три представительницы Украины выйдут на корты Мельбурна и поборются за выход в третий круг Grand Slam.

Первой на корт выйдет Марта Костюк, которая уже завтра, 15 января, сыграет с представительницей Германии Юле Нимайер.

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Уже 16 января Даяна Ястремская сыграет с Данкой Ковинич, а Элина Свитолина встретится с Керолайн Доулгайд.

Australian Open. Второй круг. Расписание матчей

15.01 Марта Костюк — Юле Нимайер

16.01 Даяна Ястремская — Данка Ковинич

16.01 Элина Свитолина — Кэролайн Доулгайд Долегайд (США)