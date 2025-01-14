Людмила Киченок сыграет в смешанном парном разряде на Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии в смешанном парном разряде. Ее партнером в миксте станет француз Садио Думбия.

Для Киченок и Думбии это будет вторая совместная игра на турнирах Большого шлема. В прошлом году этот дуэт дебютировал на US Open, но уступил уже в первом раунде.

В стартовом матче Australian Open украинско-французский дуэт встретится с третьей сеяной парой соревнований - австралийкой Эллен Перес и немцем Кевином Кравицем.