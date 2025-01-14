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Людмила Киченок сыграет в смешанном парном разряде на Australian Open
Шансы на выход в следующий раунд есть
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии в смешанном парном разряде. Ее партнером в миксте станет француз Садио Думбия.
Для Киченок и Думбии это будет вторая совместная игра на турнирах Большого шлема. В прошлом году этот дуэт дебютировал на US Open, но уступил уже в первом раунде.
В стартовом матче Australian Open украинско-французский дуэт встретится с третьей сеяной парой соревнований - австралийкой Эллен Перес и немцем Кевином Кравицем.
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