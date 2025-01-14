Карлос Алькарас рассказал, почему ставит бутылки с водой в стиле Надаля

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас раскрыл, почему ставит бутылки у своего места отдыха всегда в одинаковом положении. Подобный факт многие заметили после матча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Также делал и его соотечественник Рафаэль Надаль.

"Это не привычка. Я разворачиваю их из-за спонсорской составляющей. Но мне нравится прикладывать усилия, чтобы они ровно стояли. Не так сильно, как Рафа, которому нужно было, чтобы они были в идеальном положении. Если раньше меня называли "мини-Рафой", то сейчас не могу так сказать", — приводит слова Алькараса AS.

Во втором круге АО-2025 Алькарас сразится с японцем Йосихитой Нисиокой.