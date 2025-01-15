Сенсация: Прошлогодняя финалистка Australian Open проиграла уже во втором круге турнира

Китайская теннисистка, пятая ракетка мира Чжэн Циньвен проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/32 соревнований она уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (WTA №97).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) , в активе немки 1 подача на вылет, 29 виннеров, 3 из 6 реализованных брейков, 32 невынужденных и 3 двойных ошибок.

Зигемунд стала первой представительницей своей страны, одолевшей соперницу из ТОП-5 рейтинга WTA на Australian Open со времен Кербер. В 2016 Анжелик сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале мельбурнского "шлема". В следующем раунде соревнований Лаура сыграет против победительницы матча "нейтралок" Павлюченкова/Потапова.