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Сенсация: Прошлогодняя финалистка Australian Open проиграла уже во втором круге турнира
Очень неожиданно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Китайская теннисистка, пятая ракетка мира Чжэн Циньвен проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/32 соревнований она уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (WTA №97).
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3), в активе немки 1 подача на вылет, 29 виннеров, 3 из 6 реализованных брейков, 32 невынужденных и 3 двойных ошибок.
Зигемунд стала первой представительницей своей страны, одолевшей соперницу из ТОП-5 рейтинга WTA на Australian Open со времен Кербер. В 2016 Анжелик сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале мельбурнского "шлема". В следующем раунде соревнований Лаура сыграет против победительницы матча "нейтралок" Павлюченкова/Потапова.
Напомним, что ранее Карлос Алькарас
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