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Сенсация: Прошлогодняя финалистка Australian Open проиграла уже во втором круге турнира

Теннис

Очень неожиданно

Сенсация: Прошлогодняя финалистка Australian Open проиграла уже во втором круге турнира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайская теннисистка, пятая ракетка мира Чжэн Циньвен проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/32 соревнований она уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (WTA №97).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3), в активе немки 1 подача на вылет, 29 виннеров, 3 из 6 реализованных брейков, 32 невынужденных и 3 двойных ошибок.

Зигемунд стала первой представительницей своей страны, одолевшей соперницу из ТОП-5 рейтинга WTA на Australian Open со времен Кербер. В 2016 Анжелик сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале мельбурнского "шлема". В следующем раунде соревнований Лаура сыграет против победительницы матча "нейтралок" Павлюченкова/Потапова.

Напомним, что ранее Карлос Алькарас рассказал, почему ставит бутылки с водой в стиле Надаля.

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