Джокович отдает сопернику сэт, но выходит в третий круг Australian Open-2025

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/32 соревнований он победил представителя Португалии Жайме Фарию (АТР №125).

Счет поединка 3-1 (6-1; 6-7; 6-3; 6-2) в пользу Ноле, в активе которого 13 подач на вылет, 33 виннера, 7 из 12 реализованных брейков, 33 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Серб стал игроком, сыгравшим больше всего матчей на турнирах Grand Slam в одиночном разряде в Открытой эре – 430 (следом идут Федерер 429 и Серена 423). В следующем раунде Новак будет бороться против чеха Томаша Махача (АТР №25).