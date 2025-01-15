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Циньвэн прокомментировала поражение во втором круге Australian Open-2025

Теннис
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Комментарий китаянки

Циньвэн прокомментировала поражение во втором круге Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Китайская теннисистка, пятая ракетка мира Чжэн Циньвэн прокомментировала поражение во втором круге Australian Open-2025.

– Почему вы чувствуете, что не смогли показать свой лучший теннис сегодня?

– У меня было много шансов сделать брейк в первом сете, но в эти моменты, возможно, мне не хватало концентрации. Я всегда допускала легкие ошибки в таких ситуациях.

Первый сет был немного сложным для меня. Я проиграла его в неприятной манере, потому что чувствовала, что играю недостаточно хорошо. В то же время мне показалось, что она сегодня играла действительно великолепно. Что ж, это теннис. Больше нечего добавить.

– Погодные условия повлияли на то, что вы не могли подстроиться под ритм мяча так, как вам хотелось? Вы чувствуете перед матчем, удастся ли у вас сыграть хорошо или нет?

– Как я уже сказала, ситуация была непростой. У меня было много шансов в первом сете, но я допустила слишком много невынужденных ошибок. Даже в тай-брейке я чувствовала, что у меня не хватает энергии и дополнительной силы. Во втором сете, момент с предупреждением за затяжку времени, меня выбил из ритма. Думаю, в общем-то сегодня мне было сложно.

– Я смотрел статистику матча. Разница была минимальной, за исключением вашей неуверенности возле сетки. Считаете ли вы, что вам нужно улучшить игру возле сетки?

– Думаю, это логично, потому что она много раз обводила меня, когда я выходила к сетке. Думаю, я делала неправильные выборы при выходах к сетке и не следила за ее движениями. Конечно, в будущем я бы хотела улучшить свою игру у сетки.

Напомним, что ранее Джокович вышел в третий круг АО-2025.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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