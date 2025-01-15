Костюк с баранкой вышла в третий круг Australian Open-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) вышла в третий круг на Australian Open-2025. Во втором матче на турнире она одолела представительницу Германии Юле Нимайер (WTA №93).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-0) в пользу Марты, в активе которой 3 подачи на вылет, 14 виннеров, 5 из 6 реализованных брейков, 4 двойные ошибки. Если в первом сете соперница украинки еще пыталась бороться и при счете 0-5 смогла забрать три гейма подряд, то второй сет вышел для Костюк в одни ворота.

Украинка выиграла свой второй матч в новом сезоне. Следующей соперницей Костюк станет победительница матча Бадоса-Гибсон