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Костюк установила новый персональный рекорд после победы во втором круге Australian Open-2025
Есть шанс его превзойти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) вышла на четвертое место среди представительниц нашего государства по количеству побед в матчах на турнирах серии Grand Slam.
После сегодняшнего
Возглавляет тройку лучших Элина Свитолина (99), второй идет Леся Цуренко (38), а ТОП-3 замыкает Екатерина Володько (29). Если Костюк сможет выиграть еще три матча на АО-2025, то уже в ближайшие дни войдет в ТОП-3.
Напомним, что ранее Карлос Алькарас
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