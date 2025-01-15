Костюк установила новый персональный рекорд после победы во втором круге Australian Open-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) вышла на четвертое место среди представительниц нашего государства по количеству побед в матчах на турнирах серии Grand Slam.

После сегодняшнего триумфа в поединке против Юле Нимайер (WTA №93) Марта записала в свой актив 27 победу в матчах на "шлемах".

Возглавляет тройку лучших Элина Свитолина (99), второй идет Леся Цуренко (38), а ТОП-3 замыкает Екатерина Володько (29). Если Костюк сможет выиграть еще три матча на АО-2025, то уже в ближайшие дни войдет в ТОП-3.