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Стала известна следующая соперница Костюк на Australian Open-2025

Теннис
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Стала известна следующая соперница Костюк на Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанская теннисистка, двенадцатая ракетка мира Паула Бадоса вышла в третий круг Australian Open-2025. В матче 1/32 соревнований она одолела местную Талию Гибсон (WTA №150).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-0) в пользу Бадосы, в активе которой 3 подачи на вылет, 14 виннеров, 5 из 5 реализованных брейков, 10 невынужденных и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Паула встретится с украинкой Мартой Костюк (WTA №18), которая в своем матче победила немку Юле Нимайер (WTA №93).

Счет в очном противостоянии украинки и испанки 3-1 в пользу последней.

Напомним, ранее Костюк установила новый персональный рекорд после победы во втором круге Australian Open-2025.

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