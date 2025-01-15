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Очередная сенсация: Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025 после второго круга

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Непредсказуемый турнир

Очередная сенсация: Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025 после второго круга

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд покидает Открытый чемпионат Австралии-2025. В матче 1/32 соревнований он уступил представителю Чехии Якубу Меншику (АТР №48).

Счет поединка 3-1 (6-2; 3-6; 6-1; 6-4) в пользу неожиданного триумфатора встречи. В активе чеха 22 подачи на вылет, 62 виннера, 5 из 16 реализованных брейков, 35 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Для 19-летнего чеха это пятая победа в карьере над представителем ТОП-10 мирового рейтинга. В следующем раунде турнира Якуб сыграет против победителя пары Давидович Фокина – Оже Альясим.

Напомним, что ранее стала известна следующая соперница Костюк на Australian Open-2025.

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