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Очередная сенсация: Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025 после второго круга
Непредсказуемый турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд покидает Открытый чемпионат Австралии-2025. В матче 1/32 соревнований он уступил представителю Чехии Якубу Меншику (АТР №48).
Счет поединка 3-1 (6-2; 3-6; 6-1; 6-4) в пользу неожиданного триумфатора встречи. В активе чеха 22 подачи на вылет, 62 виннера, 5 из 16 реализованных брейков, 35 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Для 19-летнего чеха это пятая победа в карьере над представителем ТОП-10 мирового рейтинга. В следующем раунде турнира Якуб сыграет против победителя пары Давидович Фокина – Оже Альясим.
Напомним, что ранее стала
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