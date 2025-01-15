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Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025

Теннис

Полный провал

Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Australian Open — 2025.

Во втором круге турнира он проиграл представителю Чехии Якубу Меншику (48-й номер рейтинга ATP).

Australian Open (м). Второй круг

Каспер Рууд — Якуб Меншик 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Меншика 22 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Якуб Меншик сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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Каспер Рууд
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