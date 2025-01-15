Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025
Полный провал
Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Australian Open — 2025.
Во втором круге турнира он проиграл представителю Чехии Якубу Меншику (48-й номер рейтинга ATP).
Australian Open (м). Второй круг
Каспер Рууд — Якуб Меншик 2:6, 6:3, 1:6, 4:6
Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Меншика 22 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Якуб Меншик сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Популярное сейчас
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Шахтер продает своего игрока в зарубежный клуб: известна сумма трансфера
- Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?
- Монфис – чемпион турнира АТР250 в Окленде
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО