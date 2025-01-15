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Новак Джокович 27-й раз в карьере вышел в третий круг ТБШ
Во втором круге АО серб обыграл 125-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович 27 раз подряд вышел в третий круг мэйджоров.
15 января, во втором круге Australian Open — 2025 он обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию.
Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
В третьем круге Australian Open — 2025 Новак Джокович сразится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.
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