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Новак Джокович 27-й раз в карьере вышел в третий круг ТБШ

Теннис

Во втором круге АО серб обыграл 125-ю ракетку мира

Новак Джокович 27-й раз в карьере вышел в третий круг ТБШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович 27 раз подряд вышел в третий круг мэйджоров.

15 января, во втором круге Australian Open — 2025 он обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию.

Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

В третьем круге Australian Open — 2025 Новак Джокович сразится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.

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