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Новак Джокович рассказал, когда завершит карьеру

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У серба ещё есть планы

Новак Джокович рассказал, когда завершит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.

"Вы ещё будете видеть меня несколько ближайших лет. У меня большие планы, мне ещё нужно многое выиграть", — заявил Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 15 января, во втором круге Australian Open — 2025 Джокович обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию.

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