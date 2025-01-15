Новак Джокович рассказал, когда завершит карьеру

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.

"Вы ещё будете видеть меня несколько ближайших лет. У меня большие планы, мне ещё нужно многое выиграть", — заявил Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 15 января, во втором круге Australian Open — 2025 Джокович обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию.