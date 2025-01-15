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Новак Джокович рассказал, когда завершит карьеру
У серба ещё есть планы
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.
"Вы ещё будете видеть меня несколько ближайших лет. У меня большие планы, мне ещё нужно многое выиграть", — заявил Джокович на пресс-конференции.
Сегодня, 15 января, во втором круге Australian Open — 2025 Джокович обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию.
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