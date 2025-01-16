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Ястремская разгромила Ковинич и вышла в третий круг Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Очень уверенно

Ястремская разгромила Ковинич и вышла в третий круг Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Во втором поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу Черногории Данку Ковинич (WTA №1289).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-1) в пользу Даяны, в активе которой 3 подачи на вылет, 18 виннеров, 6 из 7 реализованных брейков, 6 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Для Ястремской эта победа стала десятой за всю историю выступлений на АО. В следующем раунде соревнований украинка сыграет против казашки, седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной. Раньше спортсменки между собой не играли.

Напомним, что Новак Джокович 27-й раз в карьере вышел в третий круг ТБШ.

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