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Свитолина побеждает Доулхайд на пути в 1/16 финала Australian Open-2025

Теннис

Хороший теннис от Элины

Свитолина побеждает Доулхайд на пути в 1/16 финала Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Во втором поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу США Кэролайн Доулхайд (WTA №83).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Элины, в активе которой 7 подач на вылет, 28 виннеров, 3 из 10 реализованных брейки, 26 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Свитолина десятый раз в карьере сыграет в третьем круге АО. В следующем раунде соревнований украинка будет бороться против победительницы матча Паолини/Сарасуа.

Напомним, что Ястремская вышла в третий круг АО-2025.

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