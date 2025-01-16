Свитолина побеждает Доулхайд на пути в 1/16 финала Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Во втором поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу США Кэролайн Доулхайд (WTA №83).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Элины, в активе которой 7 подач на вылет, 28 виннеров, 3 из 10 реализованных брейки, 26 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Свитолина десятый раз в карьере сыграет в третьем круге АО. В следующем раунде соревнований украинка будет бороться против победительницы матча Паолини/Сарасуа.