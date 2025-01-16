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Свитолина установила историческое для Украины достижение
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025.
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Свой первый матч "на шлемах" Элина сыграла в далеком 2013 году. Тогда украинка на Roland Garros одержала победу над швейцаркой Роминой Опранди.
Распределение выигранных матчей по турнирам:
Australian Open: 27
Роланд Гаррос: 29
Уимблдон: 20
US Open: 24
На второй позиции среди украинок идет Леся Цуренко (38), а ТОП-3 замыкает Екатерина Володько (29).
Напомним, что ранее Ястремская
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