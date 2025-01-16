Свитолина установила историческое для Украины достижение

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025.

После триумфа над американкой Доулхайд в 1/32 финала наша спортсменка стала первой представительницей Украины, которой удалось одержать 100 побед на турнирах серии Grand Slam (в 143 матчах).

Свой первый матч "на шлемах" Элина сыграла в далеком 2013 году. Тогда украинка на Roland Garros одержала победу над швейцаркой Роминой Опранди.

Распределение выигранных матчей по турнирам:

Australian Open: 27

Роланд Гаррос: 29

Уимблдон: 20

US Open: 24

На второй позиции среди украинок идет Леся Цуренко (38), а ТОП-3 замыкает Екатерина Володько (29).