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Калинина вышла во второй круг парного Australian Open-2025

Теннис

Украинка борется

Калинина вышла во второй круг парного Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии. В первом поединке на турнире наша спортсменка вместе с представительницей Италии Лучией Брондзетти победили польско-мексиканский дуэт Линнет/Олмос.

Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 7-6). В активе триумфаторок встречи 2 подачи на вылет, 27 виннеров, 5 из 16 реализованных брейков и 6 из 12 отыгранных брейков.

В следующем раунде соревнований Калинина и Брондзетти сыграют против победительниц матча Хадад Мая/Зигемунд – Глисон/Ламенс.

Для итальянки и украинки это был первый общий матч. Напомним, что ранее Ястремская разгромила Ковинич и вышла в третий круг Australian Open-2025.

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Ангелина Калинина
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