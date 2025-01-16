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Калинина вышла во второй круг парного Australian Open-2025
Украинка борется
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии. В первом поединке на турнире наша спортсменка вместе с представительницей Италии Лучией Брондзетти победили польско-мексиканский дуэт Линнет/Олмос.
Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 7-6). В активе триумфаторок встречи 2 подачи на вылет, 27 виннеров, 5 из 16 реализованных брейков и 6 из 12 отыгранных брейков.
В следующем раунде соревнований Калинина и Брондзетти сыграют против победительниц матча Хадад Мая/Зигемунд – Глисон/Ламенс.
Для итальянки и украинки это был первый общий матч. Напомним, что ранее Ястремская
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