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Синнер отдал сет Скулкейту, но прошел в третий круг Australian Open-2025

Теннис
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Не без проблем

Синнер отдал сет Скулкейту, но прошел в третий круг Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/32 соревнований он победил местного Тристана Скулкейта (АТР №173).

Счет встречи 3-1 (4-6; 6-4; 6-1; 6-3) в пользу итальянца, в активе которого 14 подач на вылет, 42 виннера, 5 из 13 реализованных брейков, 29 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Следующим соперником Янника станет американец Маркос Гиррон (АТР №46). Эта победа стала для итальянца уже 16-й, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в 1/16 финала АО-2025.

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Янник Синнер
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