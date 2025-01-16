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Синнер отдал сет Скулкейту, но прошел в третий круг Australian Open-2025
Не без проблем
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/32 соревнований он победил местного Тристана Скулкейта (АТР №173).
Счет встречи 3-1 (4-6; 6-4; 6-1; 6-3) в пользу итальянца, в активе которого 14 подач на вылет, 42 виннера, 5 из 13 реализованных брейков, 29 невынужденных и 5 двойных ошибок.
Следующим соперником Янника станет американец Маркос Гиррон (АТР №46). Эта победа стала для итальянца уже 16-й, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.
Напомним, что ранее Свитолина
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