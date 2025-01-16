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Украинки узнали соперниц на стадии 1/16 финала Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Будет очень сложно

Украинки узнали соперниц на стадии 1/16 финала Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Три представительницы Украины вышли в третьий круг Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В борьбе за 1/8 финала наши девушки будут играть против очень сложных оппоненток.

Марта Костюк (WTA №18) свой поединок сыграет против испанки Паулы Бадосы (WTA №11). Матч состоится завтра 17 января. Дата и время пока не известны.

Элина Свитолина (WTA №29) будет играть против четвертой ракетки планеты, итальянки Жасмин Паолини. Это будет первая очная встреча спортсменок, матч состоится в субботу.

Даяна Ястремская (WTA №33) выйдет на корт против казашки Елены Рыбакиной (WTA №6), поединок пройдет 18 января.

Напомним, что ранее Синнер вышел в третий круг АО-2025.

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