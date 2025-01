Лучшего российского теннисиста могут оштрафовать на 100 тысяч долларов

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может получить штраф в размере $ 100 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга Australian Open — 2025 с таиландцем Касидитом Самреем (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2). Об этом пишет Tennis Channel.

По данным источника, Медведев должен будет заплатить $ 50 тыс. Однако если судьи посчитают его действия неспортивными, то наказание может увеличиться и до $ 100 тыс.

Также он будет вынужден возместить стоимость камеры.

Напомним, что после неудачного розыгрыша теннисист несколько раз ударил ракеткой по сетке и сломал ракетку, а также камеру, повешенную на сетку.

Daniil Medvedev could be fined $100,000 for this. ????#TheBreakTC | #AusOpen pic.twitter.com/jEBD1vJnxO