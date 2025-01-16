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Лучшего российского теннисиста могут оштрафовать на 100 тысяч долларов
Неадекватная реакция
Фото: ATP Tour
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может получить штраф в размере $ 100 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга Australian Open — 2025 с таиландцем Касидитом Самреем (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2). Об этом пишет Tennis Channel.
По данным источника, Медведев должен будет заплатить $ 50 тыс. Однако если судьи посчитают его действия неспортивными, то наказание может увеличиться и до $ 100 тыс.
Также он будет вынужден возместить стоимость камеры.
Напомним, что после неудачного розыгрыша теннисист несколько раз ударил ракеткой по сетке и сломал ракетку, а также камеру, повешенную на сетку.
Daniil Medvedev could be fined $100,000 for this. ????#TheBreakTC | #AusOpen pic.twitter.com/jEBD1vJnxO— Tennis Channel (@TennisChannel) January 16, 2025
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